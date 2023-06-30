Глава Еврокомиссии: ЕС отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года

Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года на сумму 30 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита ЕС,
Отмечается, что в связи с этим министрам финансов ЕС предстоит обсуждать выделение дополнительных взносов в бюджет сообщества.
«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС 30 миллиардов для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из „подушки безопасности“, которая существует в бюджете. Она истощена, поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше. Внесение дополнительных взносов не обсуждалось сегодня, мы будем обсуждать их с министрами финансов в ближайшее время», — приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Евросоюза выделить в бюджет допвзносы на 66 миллиардов евро до 2027 года.