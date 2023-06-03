В Рязанской области 4 июня ночью ожидаются дожди и грозы
В Рязанской области в воскресенье, 4 июня, ночью временами пройдет дождь, местами ожидается гроза. Днем преимущественно без осадков.
В Рязанской области в воскресенье, 4 июня, ночью временами пройдет дождь, местами ожидается гроза. Днем преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ветер западной четверти, 6-11 метров в секунду, ночью местами при грозе порывы достигнут 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +3, +8 градусов, днем +13, +18 градусов.