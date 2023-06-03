В Нижегородской области в аварии погибли трое детей и двое взрослых

Легковушка столкнулась с грузовиком, сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области в ДТП погибли пять человек, среди них трое детей. Легковушка столкнулась с грузовиком, сообщает министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По данным регионального УМВД, в субботу, 3 июня, около 5:20 на 554-м километре автодороги Москва — Уфа в Воротынском районе водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газон». В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки скончались. Еще одна женщина и ребенок госпитализированы.

По словам министра здравоохранения региона, пострадавших доставили в Воротынскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии.

«К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения… В настоящий момент по причине ДТП погибли пять человек», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Среди погибших — дети 2014 и 2015 годов рождения, а также мужчина и женщина из легковушки, сидевшие впереди.

Одна пострадавшая 1988 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Водитель грузовика и не пострадал.