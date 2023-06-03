В Белгородской области два человека погибли из-за обстрела ВСУ

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Есть погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 2 июня.

Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Есть погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 2 июня.

По его словам, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, в одном из них ехали две женщины, они погибли на месте. Во второй машине пострадали двое, один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй — нижних конечностей. В тяжелом состоянии их доставили в горбольницу, уточнил Гладков.⠀

Также из ствольной артиллерии выпустили 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет. В двух частных домах выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. В результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия.

В субботу, 3 июня, Гладков сообщил о пострадавших при обстреле Шебекино.

«Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго — контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.