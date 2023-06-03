Пригожин: мы придем в Белгородскую область и защитим наш народ
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности защищать Белгородскую область. Таким образом он прокомментировал ситуацию с обстрелами ВСУ в регионе.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности защищать Белгородскую область. Таким образом он прокомментировал ситуацию с обстрелами ВСУ в регионе.
Ответ на соответствующий вопрос опубликовала пресс-служба бизнесмена в субботу, 3 июня."Мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ, всех тех, кто там проживает", — сказал Пригожин.
При этом он добавил, что «Вагнер» не будет «ожидать чьего-то приглашения и спрашивать, можно или нет», а также, если будет нужно, потребует боеприпасы.