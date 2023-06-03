Песков заявил, что Путин готов к решению конфликта с Украиной мирным путем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов к любым контактам, которые позволят мирными средствами достичь поставленных целей СВО.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов к любым контактам, которые позволят мирными средствами достичь поставленных целей СВО. Об этом он сказал в субботу, 3 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — отметил Песков.

Также он добавил, что пока страны Запада не оставляют России другого выбора.