В Рязанской области простились с младшим сержантом, погибшим в ходе СВО

В Рязанской области простились с младшим сержантом Дмитрием Окрачковым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Младший сержант Окрачков был начальником стрельбища полигона в/ч 41450.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства, администрации Чучковского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие военного.

Соболезнования семье погибшего выразил глава региона Павел Малков.