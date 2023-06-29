В Рязанской области простились с младшим сержантом, погибшим в ходе СВО
В Рязанской области простились с младшим сержантом Дмитрием Окрачковым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщило
Младший сержант Окрачков был начальником стрельбища полигона в/ч 41450.
Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства, администрации Чучковского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие военного.
Соболезнования семье погибшего выразил глава региона Павел Малков.