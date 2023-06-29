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В Москве разбилась вице-президент «Локо-банка» при падении с 11-ого этажа

В Москве 24 июня выпала из окна и скончалась вице-президент «Локо-банка» Кристина Байкова. Об этом сообщает 29 июня Shot.

28-летняя девушка отдыхала с 34-летнем знакомым у себя в апартаментах, расположенных на 11 этаже, на Ходынском бульваре. Около трех часов ночи они выпала из окна. Мужчина уверяет, что это произошло случайно.

Отметим, что Кристина Байкова руководила в «Локо-банке» департаментом по работе с корпоративными клиентами.

По факту смерти проводится проверка.