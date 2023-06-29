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В Госдуме хотят предложить изымать домашних животных за жестокое обращени

В Госдуме подготовили законопроект об изъятии домашних животных за жестокое обращение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас при ненадлежащем содержании животного человека могут наказать штрафом, однако нет гарантий, что он изменит свое поведение. Поэтому депутаты предлагают изымать питомцев. На данный момент закон этого не предусматривает и домашние животные считаются собственным имуществом человека.

«Нужно ввести конфискацию диких зверей. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях," - сообщил депутат.