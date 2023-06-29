СМИ: США могут поставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

США могут поставить Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом пишет издание Тhe Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейский чиновников.

По информации издания, данный вопрос ожидает решения на высоком уровне. По словам официальных лиц в США и Европе, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели.