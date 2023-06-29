На Украине заявили, что получают от стран Запада информацию о действиях ВКС России

На Украине заявили, что получают от стран Запада информацию о действиях ВКС России. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, страны Запада постоянно снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией о действиях ВКС России.

«Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», — заявил Игнат.

Он добавил, что эти данные используются затем силами противовоздушной обороны.