Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений населения

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений населения. Об этом сообщили «Ведомости».

Отмечается, что программа должна заработать с 2024 года. Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин.

«Законопроект предусматривает заключение специального договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства гражданина, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на „принципах доходности и безубыточности“. За этим будет следить ЦБ. Регулятор также будет контролировать финансовое состояние НПФ», — говорится в сообщении.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает государственное софинансирование накоплений в течение первых тех лет, но на сумму не более 36 000 рублей в год.

Также предусмотрен специальный налоговый вычет — до 52 000 рублей в год при уплате взносов до 400 000 тысяч рублей. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн рублей.

Уточняется, что спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты.

Отмечается, что при наступлении «особо жизненных ситуаций» также предусматриваются выплаты. Накопленные средства люди смогут передавать по наследству.

«По задумке авторов законопроекта, который разрабатывался по поручению президента РФ Владимира Путина, ПДС позволит сформировать не только дополнительный доход россиян после выхода на пенсию, но и создать финансовую „подушку безопасности“ в случае наступления особых жизненных ситуаций», — говорится в сообщении.