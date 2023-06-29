Министр обороны Британии высказался за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес высказался за упрощение процедуры приема Украины в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра.

По словам Уоллеса, НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу.

«Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», — приводит РИА Новости слова Уоллеса.