Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
21°
Птн, 30
17°
Сбт, 01
24°
ЦБ USD 87.03 1.41 30/06
ЦБ EUR 95.11 1.25 30/06
Нал. USD 85.9 / 88.8 29/06 16:27
Нал. EUR 94.9 / 95.48 29/06 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
27 июня 15:33
2 754
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
27 июня 09:34
2 278
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 973
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
10 290
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Министр обороны Британии высказался за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

Министр обороны Британии Бен Уоллес высказался за упрощение процедуры приема Украины в НАТО. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра.

По словам Уоллеса, НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу.

«Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», — приводит РИА Новости слова Уоллеса.