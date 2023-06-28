Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
19°
Чтв, 29
20°
Птн, 30
17°
ЦБ USD 85.05 0.39 28/06
ЦБ EUR 93.14 0.84 28/06
Нал. USD 84.01 / 87.05 28/06 11:25
Нал. EUR 91.45 / 93.94 28/06 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Вчера 15:33
1 534
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
Вчера 09:34
1 128
Руководители сельхозпредприятий в Рязанской области рассказали, почему...
23 июня 12:00
4 074
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
22 июня 14:04
9 337
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани инвалида I группы отправили на реабилитацию в учреждение, которое оказалось закрыто

В Рязани инвалида I группы отправили на реабилитацию в учреждение, которое оказалось закрыто. Об этом 28 июня пишет 7info.

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области выдало человеку направление на получение индивидуальной программы реабилитации в медорганизацию по адресу: улица Садовая, дом № 33. Отмечается, что к направлению сотрудник бюро приложил сопроводительную информационную записку с картой, по которой можно найти учреждение.

27 июня инвалид приехал на место. На дверях нужной организации увидел объявление о том, что с 15 июня услуги по его вопросу оказывают в МФЦ, а также в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования.

«Далее позвонил в бюро МСЭ. Начальник ведомства Романова сообщила, что их официально не уведомили о том, что услуги на улице Садовой больше не оказываются. На вопрос о том, знала ли она об этом формально, ответа не последовало. И весь этот бардак происходит на фоне полузакрытого из-за ремонта дорожного полотна города, когда добраться из одной части города до другой не так-то просто, да ещё и человеку с проблемами со здоровьем», — жалуется рязанец.

После этого мужчина обратился в Фонд страхования, где ему предложили получить талон на удобное время.

«Зачем вообще это звено? Почему сотрудники МСЭ не могут напрямую в электронном виде отправить документы? Для меня это загадка. Как и загадкой остается процесс, который предшествует оформлению заявки на получение средств реабилитации», — задается вопросом рязанец.

Отмечается, что рязанцу пришлось перенести удаление органа на фоне онкологического заболевания. В кратчайшие сроки после операции ему пришлось пройти эндокринолога, терапевта, уролога для подтверждения сопутствующих диагнозов.