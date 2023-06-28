В первом российском регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах

В первом российском регионе ввели штрафы за плевки в общественных местах. Об этом сообщило РИА Новости .

Этим регионом стала Ярославская область.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация», — заявил глава региона Михаил Евраев.

В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. При повторном нарушении наказание составит три тысячи рублей.