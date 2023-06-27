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В Рязанской области разыскивают подростка, исчезнувшего с территории детского лагеря

В Рязанской области разыскивают подростка, исчезнувшего с территории детского лагеря. Об этом сообщило издание «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Оксану Янину.

Несовершеннолетний Исон Семенов самовольно ушел с территории детского спортивно-оздоровительного лагеря в Спасском районе 31 мая 2023 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20 лет, волосы темные, глаза карие.

Тех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего подростка, просят обращаться по телефонам: +7 (912)37-36-97 (Рязанский МСО СУ СКР) или 112.