Жители Полян рассказали об испорченных бытовых приборах из-за ржавой воды

Жители села Поляны рассказали об испорченных бытовых приборах из-за ржавой воды, которая периодически идет в квартирах. Комментарии с фото и видео появились в воскресенье, 25 июня, под постом в Telegram-канале губернатора Павла Малкова

«От того, что в самый неожиданный момент из крана может вдруг потечь грязная вода, портятся бытовые приборы — стиральные машины, газовые котлы…» — отметили пользователи.

Ситуацию прокомментировала администрация Рязанского района. Ее представители извинились за сложившуюся ситуацию. По их данным, произошла авария, во время которой отключился насос на втором водозаборе. Специалисты «Быт» восстановили его работу, однако к этому времени в системе упало давление.

«В связи с гидроударом в системе водоснабжения в домах, где не было технической возможности промыть наружные сети, фиксировали грязную воду. Для восстановления водоснабжения потребовалось некоторое время, на данный момент проблем нет. Приносим извинения за причиненный дискомфорт», — написали представители администрации Рязанского района.

Также сообщается, что власти намерены построить в Полянах за счет федеральной программы «Чистая вода» новые скважины и станцию подготовки воды, реконструировать водопроводную сеть. Ориентировочно строительные работы начнутся в 2025 году.