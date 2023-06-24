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Въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям и перекопали дороги
В субботу, 24 июня, въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни. Об этом говорится в сообщении администрации города.

В субботу, 24 июня, въезды в Липецк перекрыли по двум направлениям: со стороны Чаплыгина и Лебедяни. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о передвижении по территории региона техники ЧВК «Вагнер». По его словам, ситуация находится под контролем. Жителям рекомендовали не покидать свои дома.

В соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлено, как с помощью экскаваторов перерывают трассы, чтобы остановить «вагнеровцев».

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, в Ростове-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» был захвачен штаб Южного военного округа. Президент Владимир Путин назвал действия мятежников ударом в спину России и изменой.