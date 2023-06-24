В полиции рассказали о смертельном ДТП возле Шумаши

В субботу, 24 июня, вблизи села Шумашь произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В субботу, 24 июня, вблизи села Шумашь произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась примерно в 9:30, на 1-м километре автодороги «Мостовой переход через реку Оку». 30-летний водитель грузовика МАН, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Ceed под управлением 64-летней рязанки.

В результате аварии 72-летняя пассажирка Kia от полученных травм скончалась на месте, другая 72-летняя пассажирка легковушки получила травмы, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о затруднении движения на выезде из города в сторону Солотчи из-за ДТП.