В почтовых отделениях Рязанской области убрали всю информацию, связанную с ЧВК «Вагнер»
В отделениях «Почты России» Рязанской области убрали всю информацию, связанную с военной службой. Об этом в субботу, 24 июня, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
В отделениях «Почты России» Рязанской области убрали всю информацию, связанную с военной службой. Об этом в субботу, 24 июня, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
По словам источника, сотрудников попросили в срочном порядке убрать все листовки, плакаты и отключить рекламные экраны с ЧВК «Вагнер» и другие призывы на военную службу.