Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения. Это следует из документа, который размещен на официальном портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения. Это следует из документа , который размещен на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в часть 1 статьи 3.9 КоАП («Административный арест»): после слов «режима чрезвычайного положения» идут слова «режима военного положения».

Кодекс дополнили также статьей 20.51 «Нарушение режима военного положения». В соответствие с ней за такие нарушения, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит: гражданам — штраф от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до 30 суток; должностным лицам — штраф от тысячи до двух тысяч рублей или арест до 30 суток", — сообщалось в тексте поправки.

При нарушении с использованием транспортного средства последует его конфискация.

В сопроводительных документах отмечалось, что задерживать нарушителей режима военного положения будут вправе должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти регионов, а также органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.