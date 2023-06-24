Кадыров назвал происходящее «гнусным предательством»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал последние события в стране, назвал происходящее военным мятежом и гнусным предательством. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал последние события в стране, назвал происходящее военным мятежом и гнусным предательством. Об этом сообщает
По словам главы Чечни, никакого оправдания подобным действиям нет. Также Кадыров заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина.
На фоне ситуации в Ростове Кадыров заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.