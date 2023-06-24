Губернатор Воронежской области: в регионе идут оперативно-боевые мероприятия

В Воронежской области в рамках КТО в субботу, 24 июня, проводятся необходимые мероприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области в рамках КТО в субботу, 24 июня, проводятся необходимые мероприятия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал Гусев.

Он отметил, что в соцсетях сейчас публикуется много недостоверной информацией, связанной с продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений предусмотрена ответственность.

Гусев призвал жителей следить за информацией только в официальных источниках.