Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн ЧВК «Вагнер»

Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн ЧВК «Вагнер» по территории региона. Об этом в субботу, 24 июня, Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале.

Глава Липецкой области сообщил о передвижении колонн ЧВК «Вагнер» по территории региона. Об этом в субботу, 24 июня, Игорь Артамонов написал в своем Telegram-канале .

«Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — написал глава региона.

Артамонов добавил, что в регионе принимают все меры безопасности. По его словам, ситуация находится под контролем, каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.