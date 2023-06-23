В ДТП с грузовиком в Рязанском районе пострадали четыре человека
В ДТП в Рязанском районе пострадали четыре человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в четверг, 22 июня, примерно в 11:00, на 18 километре трассы «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».
По предварительной информации, 27-летняя жительница Александро-Невского района на Lada Kalina врезалась в грузовик FAW, которым управлял 34-летний рязанец.
В результате аварии пострадали водитель Lada, а также ее 27-летняя, семилетняя и пятилетняя пассажиры. Их госпитализировали.
Проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.