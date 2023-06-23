Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ЦПКиО пройдет фестиваль молодежи «В движении». «В движении» — это пространство для возможностей, самовыражения и объединения. С самого утра и до вечера вас ждет насыщенная программа от общественных объединений, активной молодежи и субкультур. Завершится фестиваль вечеринкой под открытым небом, хедлайнер — NLO.

На сцене клуба Deep выступит группа 25/17. Музыканты представят юбилейную программу «20 лет на волне». А вечером в клубе пройдет вечеринка «Летний движ!».

На сцене МКЦ пройдет развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» — идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром.

В музыкальном театре покажут оперетту «Званый вечер с итальянцами». Оперетта ставилась на многих мировых музыкальных площадках и всегда пользовались невероятным успехом у ценителей искрометной комедии и великолепной музыки.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдут открытые соревнования по автозвуку «Три струны», которые проводит студия Balalaika. На парковке перед ТРЦ будет громко — это участники состязаний будут демонстрировать возможности своих звуковых систем.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».