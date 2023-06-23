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ЕС начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика, пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Польша в рамках этого пакета хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России»

По его словам, самым непростым является запрет экспорта алмазов из России в ЕС. «Это несложная процедура, но страны Бенилюкса, где в основном происходит коммерческий оборот алмазов, будут протестовать. Однако, если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех», — отметил Вавжик.

Он подчеркнул, что трудно предсказать, когда может быть принят 12-ый пакет санкций. При этом он заявил, что Польша стремится, чтобы «он был максимально широким».

Ранее в МИД Эстонии заявили, что 11-ый пакет санкций в отношении России вступил в силу.