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Бастрыкин поручил доложить о делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о делу об оказании медпомощи роженице в перинатальном центре Рязани. Об этом сообщил Информационный центр СК.

К председателю СК России обратился житель Рязанской области. Он не согласился с ходом установления обстоятельств оказания медпомощи его жене после госпитализации из-за осложнений в перинатальный центр в 2019 году. По мнению мужчины, в учреждении выбрали неправильную тактику проведения родов. Из-за этого новорожденной причинили тяжкий вред здоровью и она стала инвалидом.

По этому факту расследуется уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить подробный доклад об установленных обстоятельства, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.