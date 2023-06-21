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Росздравнадзор заблокировал более 57 тысяч сайтов за незаконную продажу лекарств

В России за незаконную продажу лекарств Росздравнадзор заблокировал более 57 тысяч сайтов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирину Крупнову.

«В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов», — сказала Крупнова.

Она отметила, что 2020 году количество заблокированных сайтов составляло 6,5 тысячи, в 2021 — 12 тысяч, в 2022 году — 20,5 тысячи.

По словам Крупновой, в 17% случаев сайты блокировались за реализацию фармпрепаратов, которые не зарегистрированы в России, в 13% случаев — за продажу рецептурных препаратов, которые нельзя было продавать, 5% - продажа наркотических, психотропных средств и лекарств.