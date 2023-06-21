Пригожин рассказал о продвижении ВСУ в зоне спецоперации

Пригожин рассказал о продвижении ВСУ в зоне спецоперации. Об этом пишет ria.fan .

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ движутся в сторону Молочного лимана. Он считает, что при их успешном наступлении освобожденные в ходе СВО территории могут быть вновь захвачены противником.

«Россия проснется в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов РФ. И это все происходит на фоне потерь. Войска надо восполнять, солдат не может один воевать», — заявил он.

Пригожин сообщил, что украинцы форсируют Днепр, а в Голой Пристани начали показываться первые диверсионно-разведывательные группы.