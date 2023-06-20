Боррель заявил, что Евросоюзу не хватает материалов для производства боеприпасов
Евросоюзу не хватает материалов для производства боеприпасов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что материалы для производства боеприпасов нужно импортировать, так как их недостаток представляет опасность для Евросоюза.
«Для повышения производства боеприпасов нам не хватает критических материалов, которые необходимо импортировать. Это ослабляет нашу стратегическую автономию, представляет серьезный риск для нашей безопасности», — сказал Боррель.