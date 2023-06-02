Жителю Спасского района дали 1,5 года условного срока за незаконную вырубку 15 сосен
55-летнего жителя Спасского района осудили за незаконную вырубку леса в особо крупном размере.
В октябре 2022 года мужчина спилил 15 сосен на территории Спасского лесничества. Ущерб составил более 250 тысяч рублей.
В результате в отношении жителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. В ходе следствия он полностью возместил ущерб.
Суд ему назначил 1,5 года лишения свободы условно.
Ранее сообщалось о том, что в отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело за перевозку рязанской древесины без разрешения.