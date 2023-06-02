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В США считают, что удовлетворили потребности Украины для контрнаступления

В США считают, что удовлетворили потребности Украины для контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет — решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты», — сказал Кирби.

Он отметил, что США и союзники сделали для Украины очень многое и готовы продолжать делать это в ближайшие недели и месяцы.