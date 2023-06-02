В США считают, что удовлетворили потребности Украины для контрнаступления
В США считают, что удовлетворили потребности Украины для контрнаступления. Об этом
«Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет — решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты», — сказал Кирби.
Он отметил, что США и союзники сделали для Украины очень многое и готовы продолжать делать это в ближайшие недели и месяцы.