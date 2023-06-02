В Рязанском районе пройдет бесплатная вакцинация животных против бешенства
В селе Агро-Пустынь Рязанского района 7 июня райветстанция проведет бесплатную вакцинацию плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщается в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».
Делать прививки будут в следующих местах:
- улица Советская (около дома № 59) с 10:00 до 11:00;
- улица Комсомольская (около школы) с 11:05 до 12:10;
- на перекрестоке улицы Красная Армия и Казачий переулок с 12:15 до 13:20.