Рязанский приборный завод победил в конкурсе по развитию интеллектуальной собственности

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкопорации Ростех) принял участие в 14-м Всероссийском конкурсе «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» и получил диплом победителя.

АО «ГРПЗ» получило Гран-при в номинации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в оборонной промышленности в регионе» за 2022 год.

Церемония награждения победителей конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности» прошла в рамках форума «Пробизнес2023», приуроченного ко Дню российского предпринимательства.

«Коллектив завода обладает огромным научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. Мы уделяем особое внимание изобретательской и рационализаторской работе. На предприятии созданы все необходимые условия для творческой деятельности сотрудников. Так, в 2022 году оформлена 21 заявка на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, получено 19 решений о выдаче охранных документов, а также восемь патентов, подтверждающих исключительные права АО „ГРПЗ“. В настоящее время предприятие является правообладателем более 450 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых используются в производственной деятельности. За прошедший год на заводе зарегистрировано 350 рацпредложений. Экономический эффект от их внедрения составил около 19 млн рублей», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Конкурс организован Ассоциацией центров поддержки технологий и инноваций России в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом, Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Федеральным институтом промышленной собственности, при поддержке Фонда «Центр международного сотрудничества «Кадуцей», профессиональных и общественных организаций России.