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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ покажут комедию «Сирена и Виктория», а в музыкальном театре выступит современная поэтесса Анна Егоян с программой «Стихотерапия».

В Рязани пройдет VII-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2023». Место старта — Соборная площадь. Участники будут соревноваться в нескольких дистанциях — 200 метров, 1, 5, 10 и 21,1 километров.

В ЦПКиО стартовал фестивальный сезон «Лето в парке». В эти выходные там пройдет несоревновательный забег на пять километров, вечер социальных танцев «Давайте потанцуем!», а в Зеленом театре покажут кино под открытым небом — фильм «Чебурашка» и «Конек-Горбунок».

В рязанской областной детской библиотеке пройдет ежегодный фестиваль чтения под открытым небом «Читающая Почтовая: Перезапуск — педагогическая вертушка», приуроченный к Году педагога и наставника.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».