Украинские депутаты просят ООН признать Беларусь страной-агрессором

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект-постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Об этом 19 июня сообщает
Проект постановления зарегистрирован 16 июня. В нем идет обращение к ООН, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ и национальным парламентам государств мира. Депутаты просят признать Беларусь страной-агрессором.
«Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины», — написал украинский парламентарий Ярослав Юрчишин в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не хочет воевать на территории Украины, но ее пытаются втянуть в конфликт.