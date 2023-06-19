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Рязанский министр здравоохранения рассказал о строительстве поликлиники в Дашково-Песочне

Рязанский министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал в интервью «Рязанским новостям» о строительстве поликлиники в Дашково-Песочне.

По словам министра, именно в этом микрорайоне на данный момент критически необходима поликлиника.

«Население уже приближается к 100 тысячам, район застроился и Дядьково перешло в городской контур. Если и их еще посчитать, то население за 100 тысяч перевалит. Сейчас в микрорайоне две поликлиники — детская и взрослая. Если мы будем про взрослую говорить, то она строилась под 25 тысяч человек. Сейчас там 90 тысяч. Поликлиника работает в три смены», — отметил Пшенников.

Как подчеркнул Александр Пшенников, место под строительство новой поликлиники в микрорайоне уже определено.

«Финансирование есть из регионального и федерального бюджетов. Будет неплохой такой восьми этажный объект: современный, удобный, с парковкой и хорошей вентиляцией. Приблизительно рассчитываем, что за медучреждением закрепят около 50 тысяч населения. Отдельно отрабатываем момент по детской поликлинике. Детей тоже очень много. По ним вопрос стоит, но не так остро. Однако поликлиника напрашивается», — дополнил министр здравоохранения региона.

Напомним, Павел Малков в прямом эфире сообщил, что поликлинику в Дашково-Песочне построят к 2025 году.