ВСУ приостановили наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции. Об этом написал обозреватель
По его словам, российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии.
«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины», — написал обозреватель.
Люксмур добавил, что ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.