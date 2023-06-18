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WSJ: ВСУ приостановили наступление из-за неоднозначных результатов атак
ВСУ приостановили наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции. Об этом написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур, сообщает РИА Новости.

ВСУ приостановили наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции. Об этом написал обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур, сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные ударили по украинским колоннам с западным оружием благодаря превосходству в воздухе и артиллерии.

«Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины», — написал обозреватель.

Люксмур добавил, что ВСУ пришлось приостановить наступление из-за неоднозначных результатов первых атак на российские позиции.