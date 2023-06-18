Путин допустил, что Залужный может находиться за границей

Президент России Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства сказал на встрече с военкорами.

Президент России Владимир Путин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом глава государства сказал на встрече с военкорами. Кадры с мероприятия опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале .

«Ну вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», — ответил Путин одному из военкоров на соответствующий вопрос.

Залужный перестал появляться на публике после ряда ударов российской армии по некоторым военным объектам на Украине. Источники в ВСУ сообщали, что он перенес несколько сложных операций и может уйти со своего поста.

10 мая в НАТО сообщили, что Залужный заявил о невозможности выступить перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.