Песков: задача демилитаризации Украины во многом выполнена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из целей спецоперации, демилитаризация Украины, фактически во многом выполнена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из целей спецоперации, демилитаризация Украины, фактически во многом выполнена. Об этом Песков высказался в интервью RT Arabic , сообщает ТАСС.

«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена», — прокомментировал Песков.

Он пояснил, что Украина использует «все меньше и меньше своего оружия» и все больше те системы вооружений, которые ей поставляют западные страны.