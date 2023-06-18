Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
23°
Пнд, 19
21°
Втр, 20
21°
ЦБ USD 83.65 -0.31 17/06
ЦБ EUR 91.63 0.66 17/06
Нал. USD 82.7 / 84.24 16/06 17:19
Нал. EUR 82.7 / 84.24 16/06 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
24 077
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
25 377
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
22 276
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
27 302
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Песков: задача демилитаризации Украины во многом выполнена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из целей спецоперации, демилитаризация Украины, фактически во многом выполнена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из целей спецоперации, демилитаризация Украины, фактически во многом выполнена. Об этом Песков высказался в интервью RT Arabic, сообщает ТАСС.

«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена», — прокомментировал Песков.

Он пояснил, что Украина использует «все меньше и меньше своего оружия» и все больше те системы вооружений, которые ей поставляют западные страны.