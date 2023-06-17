ВС России подорвали опорный пункт военных Украины с помощью БТР-камикадзе

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника. Видео
По словам командира инженерного взвода с позывным «Барнаул», задача была снарядить трофейный БТР взрывчаткой. Потом он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.
«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону, и выпрыгнул… убыл в тыл. Я остался наблюдать, и после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. … взрывчатых веществ было достаточно много — около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100, в результате этого, по данным радиоперехвата противник понес значительные потери», — пояснил «Барнаул».