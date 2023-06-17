Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
27°
Вск, 18
23°
Пнд, 19
21°
ЦБ USD 83.65 -0.31 17/06
ЦБ EUR 91.63 0.66 17/06
Нал. USD 82.7 / 84.24 17/06 11:05
Нал. EUR 90.01 / 84.24 16/06 17:19
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
23 522
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
24 811
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
21 762
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
26 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин: Россия вывозила детей с Украины легально
Президент России Владимир Путин рассказал, что детей с Украины вывозили легально. Россия не мешала их воссоединению с родными, заявил он на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом в субботу, 17 июня.

Президент России Владимир Путин рассказал, что детей с Украины вывозили легально. Россия не мешала их воссоединению с родными, заявил он на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом в субботу, 17 июня.

«По поводу детей: дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российские власти никогда не были против, чтобы дети воссоединялись со своими семьями.

«Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет. Хочу вас заверить в этом», — добавил Путин.