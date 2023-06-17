Путин: Россия вывозила детей с Украины легально

Президент России Владимир Путин рассказал, что детей с Украины вывозили легально. Россия не мешала их воссоединению с родными, заявил он на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом в субботу, 17 июня.

Президент России Владимир Путин рассказал, что детей с Украины вывозили легально. Россия не мешала их воссоединению с родными, заявил он на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом в субботу, 17 июня.

«По поводу детей: дети — святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российские власти никогда не были против, чтобы дети воссоединялись со своими семьями.

«Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет. Хочу вас заверить в этом», — добавил Путин.