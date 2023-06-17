Появилось видео с рязанскими десантниками, отражающими атаки ВСУ у Артемовска
Опубликовано видео с рязанскими десантниками, которые ликвидируют врага под Артемовском. Кадры размещены в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Опубликовано видео с рязанскими десантниками, которые ликвидируют врага под Артемовском. Кадры размещены в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
«Десант уничтожает врага на флангах у Артемовска. Рязанские десантники на Соледарском направлении отражают атаки врага и наносят огневое поражение», — говорится в сообщении.