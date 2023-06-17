На улице Тимуровцев временно ограничат движение
В Рязани на улице Тимуровцев в субботу, 17 июня, из-за проведения ремонта на сетях водоснабжения с 14:00 и до окончания работ ограничат движение транспорта в районе дома № 5. Об этом сообщается на сайте мэрии.
В Рязани на улице Тимуровцев в субботу, 17 июня, из-за проведения ремонта на сетях водоснабжения с 14:00 и до окончания работ ограничат движение транспорта в районе дома № 5. Об этом сообщается на сайте мэрии.
На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Объезд осуществляется по улице Советской Армии. Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.