Глава Минцифры допустил запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов корейских компаний Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов корейских компаний Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Минцифры и Минпромторг думают о запрете параллельного импорта серверов и систем хранения данных из недружественных стран.

«Сейчас по ним параллельный импорт разрешен, а мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги», — отметил Шадаев.

Напомним, Samsung, LG и Apple приостановили поставки техники в Россию в марте 2022 года. На фоне этого президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий параллельный импорт. Бизнес освободили от ответственности за ввоз товаров без разрешения правообладателя согласно перечню правительства, список неоднократно менялся.