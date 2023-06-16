В Рязанской областной Думе обсудили вопросы развития жилищного строительства

В четверг, 15 июня, в Рязанской облдуме обсудили вопросы развития жилищного строительства в рамках реализации регионального проекта «Жилье». Данной теме был посвящен «правительственный час».

Информацию парламентариям представил первый заместитель министра строительного комплекса Юрий Кулешов. Он сообщил, что в Рязанской области наращиваются ежегодные объемы ввода жилья. В 2022 году было построено 805 тысяч квадратных метров, 900 тысяч квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в текущем. Практически во всех муниципальных образованиях наблюдался рост индивидуального жилищного строительства. По словам замминистра, положительно на динамику повлияли дачная амнистия и догазификация. Для дополнительной поддержки отрасли в этом году стартует региональная программа льготного ипотечного кредитования, предусматривающая приобретение жилья в новостройках. Ее участниками смогут стать работники бюджетной сферы, в том числе организаций, созданных и финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Важнейшей задачей первый заместитель министра назвал ликвидацию аварийного жилья. В настоящий момент в реестр аварийных входят 420 домов. В 2023 году запланировано расселение более трех тысяч граждан, проживающих в них.

Депутаты подняли вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Юрий Кулешов пояснил, что в прошлом году средства на закупку квартир были выделены в полном объеме, жилье получили около 430 граждан данной категории. 218 детей-сирот должны обеспечить квартирами в этом году.

Парламентарии также поинтересовались, как введение системы эскроу-счетов отразилось на строительной отрасли. Первый заместитель министра отметил, что стартовавшая в 2019 году перестройка финансирования жилищного строительства, защищающая права покупателей, помогла исключить появление новых случаев с обманутыми дольщиками. Доля проектов с использованием эскроу-счетов сейчас составляет около 95%.

Была затронута тема выделения многодетным семьям земельных участков в отдаленных районах Рязанской области, не обеспеченных инфраструктурой. Как рассказал Юрий Кулешов, решение вопроса требует значительного финансирования, прорабатываются его различные варианты. Один из реальных механизмов — взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, которые электрифицируют и газифицируют участки в рамках инвестиционных программ.

Отдельное внимание в ходе обсуждения депутаты уделили проблеме точечной застройки. Была отмечена необходимость комплексного подхода к развитию территорий и важность своевременного проектирования социальных объектов и подъездных путей при возведении крупных микрорайонов.

По итогам «правительственного часа» будет подготовлен проект постановления, который депутаты рассмотрят на заседании облдумы.