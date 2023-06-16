В Рязанской области пропал 38-летний Раиль Сулейманов
В Рязанской области пропал 38-летний Раиль Сулейманов. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение жителя поселка Сотницыно Сасовского района неизвестно с 6 июня. Отмечается, что он также может находиться в Ульяновске.
Приметы: рост 185 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза карие.
Он был одет в черную куртку, черные штаны и галоши.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Раиля Сулейманова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.