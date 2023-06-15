Рязанцам запретили купаться в русле реки Солотча

Рязанцам запретили купаться в русле реки Солотча. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также по руслу реки запретили передвигаться на водном транспорте. В управлении благоустройства города сообщили, что в этом году продолжаются работы по расчистке русла реки.

Подрядчиком будет проводиться монтаж двух самоходных земснарядов, в том числе с растяжкой металлических тросов по руслу реки и укладкой пульпопроводов вдоль русла.

В зоне производства работ установят предупреждающие аншлаги «Опасная зона» и «Купание запрещено», а также знаки о запрете движения катеров и лодок. Ограничение будет действовать до момента завершения работ.