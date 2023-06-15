Главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин покидает клуб
Дмитрий Сережкин ушел с поста главного тренера ФК «Рязань». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Отметим, что Сережкин тренировал «Рязань» в 2021—2022 годах. Он дважды выводил команду в финальный турнир первенства России Второй лиги.
«Хочу поблагодарить руководство клуба, игроков за работу. Мне было приятно работать с командой профессионалов. Отдельные слова благодарности хочу выразить болельщикам, которые даже в непростые времена верили и поддерживали команду», — сказал Дмитрий Сережкин.
По какой причине тренер покидает команду — не уточняется.